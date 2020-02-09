В Испании зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом

Заболевший - гражданин Великобритании, ранее контактировавший с инфицированным лицом.

В Испании зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

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Положительный результат на коронавирус подтвержден у гражданина Британии на Майорке.

Пациент является одним из четырех членов британской семьи, квзятых под надзор на Майорке в пятницу после контакта с лицом во Франции, у которого впоследствии был поставлен диагноз вируса.

В то же время отмечается, что результаты анализов жены и двух дочерей больного мужчины оказались отрицательными.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 9 февраля число подтвержденных случаев заболевания коронавируса нового типа в Китае превысило 37 тысяч, более 800 человек умерли.