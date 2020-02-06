В Китае умер врач, который одним из первых забил тревогу из-за нового коронавируса

За попытки предупредить об эпидемии коронавируса 2019-nCoV его стали преследовать правоохранители.

В Китае умер врач Ли Веньлян, который одним из первых предупреждал своих коллег о новом смертельном коронавирусе.

Об этом сообщает Global Times.

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Отмечается, что Веньлян умер сегодня, 6 февраля, в городе Ухане, где и зафиксировали вспышку коронавируса 2019-nCoV.

Веньлян забил тревогу из-за вспышки нового коронавируса. За это ему пришлось иметь дело с полицией, которая обвинила его в распространении слухов. Он был одним из медиков, которых правоохранители преследовали в первые недели вспышки вируса.

В конце концов Ли Веньлян и сам подхватил болезнь. Его диагноз спровоцировал возмущение со стороны общественности Китая в ответ на государственную цензуру по поводу болезни.

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 февраля от нового типа пневмонии, который вызывает коронавирус, умерли 565 человек. В то же время 1198 больных вылечили.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.