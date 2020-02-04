Названы восемь самых опасных для здоровья продуктов

Иследование Consumer Reports показало, что, к примеру, около трети готовых смесей для салата содержит недопустимые уровни бактерий, вызывающих пищевое отравление.

Билл Марлер, более двух десятилетий работающий адвокатом по случаям пищевых отравлений в США и выигравший споров на более чем 600 миллионов долларов для клиентов, в интервью Business Insider поделился своим опытом.

Эксперт предостерегает: есть восемь продуктов, представляющих наибольшую опасность для жизни. Об этом пишет НВ.

Так, по мнению Билла Марлера, в рационе наибольшую опасность представляют:

1. Сырая вода

Нефильтрованная и необработанная вода может содержать зараженные следы экскрементов животных, которые вызывают диарею и рвоту, а также быть причиной заболеваемости гепатитом. Сырая вода также может содержать кишечную палочку.

2. Свежая мука

Необработанная мука может распространять бактерии и представлять тем самым существенную угрозу для жизни и здоровья. Просто не вымыв руки после готовки, вы помогаете кишечной палочке попасть в организм.

3. «Готовые к употреблению» овощи и фрукты

Исследование Consumer Reports показало, что, к примеру, около трети готовых смесей для салата содержит недопустимые уровни бактерий, вызывающих пищевое отравление.

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4. Микрогрин и ростки семян

Сырые побеги и проростки, завоевавшие популярность в последние годы как кладезь полезных соединений и витаминов, не так однозначно полезны. Было зарегистрировано немало случаев вспышек бактериального заражения (главным образом сальмонеллой и кишечной палочкой) именно из-за употребления ростков.

5. Сырое мясо

Причем сырое в относительном смысле — с точки зрения безопасного потребления rare meat также является потенциально опасным.

Чтобы убить патогенные бактерии в мясе, его необходимо готовить при температуре 160 градусов, иначе есть риск получить заражение кишечной палочкой или сальмонеллой.

6. Устрицы

Марлер говорит, что видел больше пищевых отравлений, связанных с употреблением сырых моллюсков за последние 5 лет, чем за два предыдущих десятилетия. Причиной тому глобальное потепление и повышение температуры воды, что вызывает рост микроорганизмов, которые приводят к отравлению.

7. Сырые яйца

Безусловно, вероятность получить пищевое отравление из-за сырых яиц нынче намного ниже, чем 20 лет назад, когда случались вспышки эпидемий сальмонеллы. Однако без термической обработки риск заражения все еще велик.

8. Свежие молоко и соки

Многие убеждены, что пастеризация истощает питательную ценность напитков и предпочитают сырое молоко и необработанные соки«промышленным» аналогам. На самом деле пренебрежение безопасностью лишь повышает риск загрязнения напитков бактериями, вирусами и паразитами — нет такой пользы для здоровья, ради которой стоило бы отказываться от возможности обезопасить себя пастеризацией.

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