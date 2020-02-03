В Китае женщина с коронавирусом родила здоровую дочь (фото)

Новорожденной дважды проводили тест на новый коронавирус, но оба раза заключения были отрицательными.

Женщина, зараженная новым коронавирусом, родила здоровую девочку в больнице китайского города Харбин.

Об этом сообщает China Daily со ссылкой на городскую комиссию по здравоохранению.

Читайте такжеОт китайского коронавируса умерли уже более 360 человек, количество заболевших превысило 17 тысячОтмечается, что на 38-й неделе беременности температура женщины поднялась до 37,3 градуса, она сдала анализы на новый коронавирус и получила положительный результат.

Врачи приняли решение делать кесарево сечение, так как матери становилось хуже, и 30 января ребенок появился на свет. Вес младенца составляет 3,05 килограмма.

Сейчас температура женщины вернулась к норме. Она вместе с ребенком находится в карантине под наблюдением двух бригад врачей.

Медики оценили состояние девочки в максимальные 10 баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденных). Новорожденной дважды проводили тест на новый коронавирус, но оба раза заключения были отрицательными.

Ранее УНИАН сообщал, как двух прилетевших из Китая украинцев госпитализировали с симптомами ОРВИ.