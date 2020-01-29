"Людей без масок могут задерживать": жительница Китая рассказала о карантине в стране

Жительница Гуанчжоу рассказала об объявленном из-за коронавируса карантине.

Жительница китайского города Гуанчжоу Дарья Михайловская рассказала о ситуации с коронавирусом в стране.

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В комментарии «Обозревателю» она прокомментировала карантин, который китайские власти объявили для борьбы с коронавирусом в стране.

"Я нахожусь в городе Гуанчжоу. Это примерно 1000 километров от Уханя, где был обнаружен коронавирус. На сегодня в моем городе не зафиксировано летальных случаев. Власти города контролируют ситуацию, обязательным является пользование масками, особенно в общественном транспорте, власти рекомендуют не злоупотреблять морскими продуктами и мясом, употреблять больше теплой воды и фруктов. Аэропорты работают. Работники аэропорта проверяют пассажиров на наличие температуры, такая же ситуация с проверками в нашей столовой, где мы едим. Если у кого-то находят повышенную температуру, его сразу госпитализируют. Городская полиция также контролирует ситуацию. Человека, который был без маски, будут задерживать", - заявила Михайловская.

Она также отметила, что довольно много магазинов и супермаркетов не работает, но, по ее словам, это больше связано с празднованием китайского нового года, чем с эпидемией.