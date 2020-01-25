Количество инфицированных коронавирусом в Китае приближается к 1400 человек

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в провинции Хубэй, где и возникла вспышка болезни.

В Китае уже подтверждены по меньшей мере 1370 случаев заболевания коронавирусом.

Число погибших от этого респираторного заболевания остается прежним - 41 человек, сообщает CGTN.

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По меньшей мере 730 случаев заболевания были подтверждены в центральной китайской провинции Хубэй, в том числе более 570 случаев - в городе Ухань, эпицентре вспышки. С городом Ухань прекращено все транспортное сообщение.

В Пекине подтвержден 41 случай заболевания, в провинции Гуандун на юге Китая - 78 подтвержденных случаев.

30 муниципалитетов и провинций объявили самый высокий уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию с распространением коронавируса.

С понедельника, 27 января, будут отменены все туристические туры из Китая. Туристическая ассоциация сообщила, что внутренние рейсы и бронирование отелей через турагентства были приостановлены с 24 января, в то время как аналогичные услуги для зарубежных направлений будут приостановлены с 27 января.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что борьба с новым коронавирусом и его профилактика являются важнейшей задачей для страны на современном этапе.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.

Ранее сегодня, 25 января, агентство Reuters сообщало, что в Китае в результате заболевания умер 41 человек, число подтвержденных случаев заболевания составляло 1287.

В разных странах мира выявлено более 1,3 тысячи человек, инфицированных коронавирусом. Кроме Китая, вирус обнаружен в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване, Непале, Малайзии, Франции, США и Австралии.