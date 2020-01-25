Смертельный коронавирус Пекин приостановит междугороднее автобусное сообщение

Соответствующие меры направлены на то, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В Пекине с 26 января приостановят движение автобусов, курсирующих между провинциями, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Beijing News.

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До этого власти Китая закрыли доступ в Ухань. В городе, в частности, приостановили работу метро, ​​вокзал и аэропорт, междугородным автобусам запретили проезд через него.

Чтобы покинуть город, необходимо иметь специальный пропуск. Кроме того, выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в китайском городе Хуанган.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

По состоянию на 25 января в мире виявлены более 1,3 человек, инфицированных коронавирусом. Вирус, кроме Китая, обнаружен в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване, Непале, Малайзии, Франции, США и Австралии.