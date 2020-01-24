Вылечили 36 пациентов: китайские СМИ сообщают об успехах в борьбе с коронавирусом

Первой медикам в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину.

В Китае 36 пациентов с коронавирусом были вылечены и выписаны из больниц.

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Об этом сообщает главное провластное СМИ China Daily со ссылкой на статистические данные Национальной комиссии здравоохранения.

"36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

Первой медикам в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай закрыл 13 городов из-за смертельного коронавируса нового типа.