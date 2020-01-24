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Смертельный вирус в Китае: медики заявили о выздоровлении первого пациента

16:36, 24 января 2020
Зарубежные новости
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Фото REUTERS

Об этом сообщает информационное агентство Sina со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Читайте такжеПоявились фото возможного места зарождения коронавирусаОтмечается, что медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину. Она некоторое время проживала в Ухане, где зафиксировали вспышку коронавируса. 10 января женщина почувствовала недомогание, сопровождавшееся повышенной температурой тела, 12 января она вернулась в Шанхай, и вечером 15 января ее госпитализировали.

Лечение пациентки проводили в городской больнице. Ее самочувствие постепенно улучшалось. После того, как температура тела женщины на протяжении шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса. Тесті показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено, и выписали пациентку домой.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай закрыл 13 городов из-за смертельного коронавируса нового типа.

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