Смертельный вирус в Китае: медики заявили о выздоровлении первого пациента

Врачам удалось вылечить 56-летнюю женщину.

В Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее поставили диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса.

Об этом сообщает информационное агентство Sina со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Читайте такжеПоявились фото возможного места зарождения коронавирусаОтмечается, что медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину. Она некоторое время проживала в Ухане, где зафиксировали вспышку коронавируса. 10 января женщина почувствовала недомогание, сопровождавшееся повышенной температурой тела, 12 января она вернулась в Шанхай, и вечером 15 января ее госпитализировали.

Лечение пациентки проводили в городской больнице. Ее самочувствие постепенно улучшалось. После того, как температура тела женщины на протяжении шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса. Тесті показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено, и выписали пациентку домой.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай закрыл 13 городов из-за смертельного коронавируса нового типа.