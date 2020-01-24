В Японии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

Заболевший - 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из китайского города Ухань.

Второй случай заражения человека пневмонией, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, зафиксирован в Японии.

Читайте такжеКитай закрыл 10 городов из-за вируса-убийцы, число жертв стремительно растет

Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Заболевший - 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из китайского города Ухань.

Первый случай заражения коронавирусом в Японии выявили 16 января у 30-летнего мужчины.

Как сообщалось, по меньшей мере 26 человек умерли в Китае в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.