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В Японии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

10:09, 24 января 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Заболевший - 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из китайского города Ухань.

Первый случай заражения коронавирусом в Японии выявили 16 января у 30-летнего мужчины.

Как сообщалось, по меньшей мере 26 человек умерли в Китае в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

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