В Японии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом
10:09, 24 января 2020Зарубежные новости
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Заболевший - 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из китайского города Ухань.
Иллюстрация REUTERS
Второй случай заражения человека пневмонией, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, зафиксирован в Японии.
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Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Заболевший - 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из китайского города Ухань.
Первый случай заражения коронавирусом в Японии выявили 16 января у 30-летнего мужчины.
Как сообщалось, по меньшей мере 26 человек умерли в Китае в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
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