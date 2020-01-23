Падают замертво: появились жуткие видео с улиц инфицированного Китая (18+)

По некоторым данным, в городе Ухань, который стал эпицентром нового вируса, 71 человек находится в критическом состоянии.

В сети появились жуткие видео с китайских городов, на которых зафиксировано, как люди, предположительно инфицированные неизвестным штаммом коронавируса, падают без сознания прямо на улицах городов.

Как сообщает Telegram-канал "Протесты в мире", на данный момент в Китае в связи с вспышкой эпидемии коронавируса заблокированы 7 крупных городов: Ухань (11 миллионов человек), Хуанган (6 миллионов), Сяньнин (2,6 миллионов), Сяньтао (1,2 миллионов), Эчжоу (1,2 миллионов), Личуань (1,1 миллионов) и Чиби (550 тысяч.)

По некоторым данным, в Ухани 71 человек находится в критическом состоянии.