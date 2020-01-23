Опубликована карта распространения китайского коронавируса
11:48, 23 января 2020Зарубежные новости
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Коронавирус, который в конце декабря 2019 года вспыхнул в китайском городе Ухань, унес жизни 17 человек.
Иллюстрация REUTERS
Опубликована карта распространения смертельного китайского коронавируса. Мониторинговые данные опубликовал BNO News.
Издание следит за обновлениями данных о числе заболевших и публикует подробную хронику распространения этого вируса.
По состоянию на 22 января новый коронавирус, который в конце декабря 2019 года вспыхнул в китайском городе Ухань, унес жизни 17 человек. В целом более 500 человек заболели.
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