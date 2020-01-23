Эпидемия коронавируса в Китае: число больных превысило 580 человек, 95 больных в тяжелом состоянии

Установлено, что в близкий контакт с инфицированными вступали 5 897 человек.

Китайские чиновники сообщили о 581 подтвержденном случае заболевания смертельно опасным коронавирусом 2019-nCoV на территории Китая (без учета автономных областей). 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

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Как сообщает CNN со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая, по состоянию на конец суток 22 января установлено, что в близкий контакт с инфицированными вступали 5 897 человек. 4928 человек находятся под постоянным медицинским наблюдением.

393 подозрительных эпизода были идентифицированы в 13 административных единицах Китая.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 17 человек.