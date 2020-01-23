Смертельный коронавирус в Китае: власти запретили жителям Уханя покидать город

В Вухане живут 11 миллионов человек – больше, чем в Нью-Йорке.

Китайские власти ограничили возможность выезда из китайского города Ухань в попытке сдержать распространение нового смертельно опасного коронавируса.

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Как сообщает Bloomberg, в городе не работает общественный транспорт. Жителям предписано не покидать его без веских причин.

В Ухане живут 11 миллионов человек – больше, чем в Нью-Йорке.

Решение о закрытии мегаполиса принято за день до наступления китайского нового года, когда сотни миллионов человек планируют поездки к родным или туристические путешествия. Этот период считается самой масштабной ежегодной миграцией людей на планете.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 17 человек.