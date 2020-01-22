Пограничники пока не будут ужесточать проверки в аэропортах из-за вируса из Китая

По статистике пограничников, в 2019-м году в Украину приезжало 48 тысяч граждан КНР, а 43 тысячи украинцев посещали Китай.

Пограничники не будут ужесточать проверки в украинских аэропортах в связи со вспышкой коронавируса в Китае, пока не будет соответствующего распоряжения Министерства здравоохранения.

Об этом в комментарии Hromadske рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Мы не получили от них рекомендаций или указаний относительно того, как нам действовать. Но Минздрав информировал нас о том, что фиксируют вспышку вируса пневмонии в Китае. Мы об этом проинформировали наши пограничные подразделения, особенно те, которые несут службу в аэропортах, пунктах пропуска автомобилей, а также железнодорожных», - отметил Демченко.

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По его словам, людей, которые нуждаются в медицинской помощи, с пропускных пунктов будут направлять к медицинским работникам.

«Мы не являемся медиками, чтобы определять, поражен человек именно вирусом, тем более, что его симптомы легко спутать с пневмонией или гриппом», - отметил Демченко.

Отмечается, что прямых рейсов между Украиной и китайским Уханем, который стал эпицентром вспышки вируса, нет. По статистике пограничников, в 2019-м году в Украину приезжало 48 тысяч граждан КНР, а 43 тысячи украинцев посещали Китай.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 17 человек.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.