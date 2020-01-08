Эксперты рассказали, кому нельзя есть апельсины и мандарины

Эти фрукты также могут обострять аллергические реакции. При аллергии на цитрусовые может развиваться различная симптоматика.

Как и многие фрукты, цитрусовые считаются полезными. Они не содержат жиров, в них мало калорий, зато много полезных питательных веществ.

Однако несмотря на наличие витаминов и антиоксидантов, мандарины, клементины, апельсины, грейпфруты и другие плоды могут вредить здоровью, рассказали эксперты "АиФ".

В мякоти мандаринов и других цитрусовых в большом количестве содержатся органические кислоты. Например, в клементинах на 100 г — от 50 мг аскорбиновой кислоты, в грейпфрутах — около 45 мг, в мандаринах уншиу — около 30 мг, в мандаринах других сортов — обычно менее 20 мг. Поэтому употребление таких фруктов может негативно сказаться на людях, у которых есть проблемы с кислотностью желудка. От чрезмерного употребления цитрусовых следует отказаться людям с гастритом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

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Индивидуальные реакции могут отличаться. В основном могут наблюдаться такие симптомы, как изжога, отрыжка и т. д. При снижении или повышении кислотности желудочного сока возможно развитие серьезных состояний и ухудшение общего самочувствия. Так, к примеру, повышенная кислотность желудка может спровоцировать развитие эрозии, язвы желудка.

Диетологи также не рекомендуют злоупотреблять цитрусовыми людям, имеющим нарушение регуляции углеводного обмена. Включение таких фруктов в меню должно быть очень рациональным и осторожным.

Эти фрукты также могут обострять аллергические реакции. При аллергии на цитрусовые может развиваться различная симптоматика. Самой частой является развитие кожного зуда, высыпаний, покраснения кожи, возникновение экземы и крапивницы. Иногда может отмечаться появление слезотечения, отека, гиперемии и зуда конъюнктивы глаз. Если подобные реакции проявляются после употребления цитрусовых, то от фруктов лучше отказаться, нежели принимать местные и системные антигистаминные и кортикостероидные средства.

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