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В стране-соседке России распространяется неизвестная пневмония

14:53, 31 декабря 2019
Зарубежные новости
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Болезнь имеет вирусный характер, источник еще не установили / фото pixabay.com

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Об этом сообщают местные СМИ. Медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение.

По данным властей, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.

Ранее американские врачи провели двойную пересадку легких подростку с повреждением, которые, по их мнению, связаны с вейпингом.

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Теги: #Китай#пневмония