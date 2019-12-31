В стране-соседке России распространяется неизвестная пневмония
14:53, 31 декабря 2019Зарубежные новости
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Пациенты жалуются на лихорадку и проблемы с дыханием. Рентгенография показала, что вирус затронул оба легких.
Болезнь имеет вирусный характер, источник еще не установили / фото pixabay.com
В китайском городе Ухань сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
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Об этом сообщают местные СМИ. Медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение.
По данным властей, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.
Ранее американские врачи провели двойную пересадку легких подростку с повреждением, которые, по их мнению, связаны с вейпингом.
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