В стране-соседке России распространяется неизвестная пневмония

Пациенты жалуются на лихорадку и проблемы с дыханием. Рентгенография показала, что вирус затронул оба легких.

В китайском городе Ухань сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.

Читайте такжеОбнаружены гены, защищающие от опасной бактерии

Об этом сообщают местные СМИ. Медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение.

По данным властей, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.

Ранее американские врачи провели двойную пересадку легких подростку с повреждением, которые, по их мнению, связаны с вейпингом.