Назван самый безопасный алкогольный напиток

Врач подчеркнул, что полностью безвредной дозы спиртного не существует.

Психиатр-нарколог Евгений Брюн считает сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком.

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Об этом заявил агентству "Москва" во вторник, 24 декабря. "Это наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности — танцы, песни, прогулки", - пояснил специалист.

В то же время врач подчеркнул, что полностью безвредной дозы спиртного не существует. По его словам, пить нужно умеренно, делая значительные промежутки между употреблением алкоголя.

Ранее британский ученый Хал Сосабовски назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками.