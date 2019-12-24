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Назван самый безопасный алкогольный напиток

14:05, 24 декабря 2019
Зарубежные новости
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По словам врача, белое сухое вино - самый безопасный алкогольный напиток / фото УНИАН

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Об этом заявил агентству "Москва" во вторник, 24 декабря. "Это наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности — танцы, песни, прогулки", - пояснил специалист.

В то же время врач подчеркнул, что полностью безвредной дозы спиртного не существует. По его словам, пить нужно умеренно, делая значительные промежутки между употреблением алкоголя.

Ранее британский ученый Хал Сосабовски назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками.

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Теги: #алкоголь#врач