Перец чили может снизить риск смерти от инфаркта и инсульта - исследование

Теперь команда ученых планирует исследовать биохимические механизмы, которые делают перец чили полезным.

Итальянские ученые обнаружили, что регулярное употребление перца чили может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых болезней, в частности от инфаркта и инсульта.

Исследователи сравнивали риск смерти среди 23 тысяч итальянцев, некоторые из них ели перец чили, а некоторые - нет, передает Громадське со ссылкой на CNN

За состоянием здоровья и пищевыми привычками участников наблюдали в течение 8 лет. Так, ученые обнаружили, что риск умереть от сердечного приступа был на 40% ниже среди тех, кто ел перец чили минимум четыре раза в неделю.

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Отмечается, что защита от риска смертности не зависела от типа диеты участников.

«Кто-то может придерживаться здоровой средиземноморской диеты, а другой может питаться менее здорово, но для всех них перец чили будет иметь защитный эффект», — сказала автор исследования Мариалаура Боначчи.

Теперь команда ученых планирует исследовать биохимические механизмы, которые делают перец чили полезным.

Как сообщал УНИАН, ученые определили три главных показателя анализа крови, по которым можно оценивать общее состояние здоровья человека и его перспективы дожить до преклонного возраста.