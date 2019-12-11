В Британии врачи прооперировали женщину без анестезии, игнорируя ее крики

Никто в операционной не заметил агонию пациентки, которой ввели анестезию неправильного типа.

В Великобритании больница признала, что ошибочно прооперировала женщину, пока она была вполне в сознании и кричала «в агонии» во время процедуры. 30-летняя пациентка, которая попросила прессу не называть ее имя, проходила гинекологическое оперативное вмешательство в клинике Yeovil District Hospital в Юго-западной Англии в 2018 году.

Однако, как пишет Newsweek, перед процедурой ей ввели спинальную анестезию вместо общей. Таким образом, она не потеряла сознание полностью. Пациентка утверждает, что врачи не слышали ее, когда она кричала о помощи, потому что у нее на лице была кислородная маска.

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«Поскольку у меня есть дети, я знала, какие ощущения при эпидуральной анестезии. Помню, я подумала, что ощущения были совсем не те. Казалось, будто анестезия не сработала вообще», - рассказала женщина.

«Мы поехали в операционную и я начала кричать, когда хирург разрезал мой пупок. Однако, на мне была кислородная маска. А еще штора была поднята. Поэтому никто не отреагировал. Затем внутрь ввели лапароскоп. Я была в агонии, а последней каплей стал момент, когда мой живот заполнил газ», - добавила она.

Юридическая фирма, которая представляет потерпевшую, утверждает, что врачи знали о дискомфорте пациентки. Индикатором послужил повышенное кровяное давление. Но они продолжили операцию все равно. Пациентка рассказала, что врач перед операцией сказал ей, что никогда не проводил гинекологические процедуры при полном сознании пациентов. По ее словам, теперь она страдает от посттравматического синдрома и ночных кошмаров.

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«У меня перед глазами эти образы, когда я лежу на столе, а люди смотрят на меня и не слушают мой крик. Это ужасно. Я могу подрываться среди ночи трижды на неделю из-за этого», - рассказала женщина, добавив, что теперь не доверяет врачам.

В клинике Yeovil District Hospital прокомментировали Newsweek: «Кажется, ошибка в коммуникации привела к использованию другого вида анестезии, который обычно не применяется в таких операциях. Мы сожалеем за страдания, которые были причинены пациентке. Однако, судебное разбирательство этого случая еще не решен, поэтому мы не будем его обсуждать дальше». В клинике также сообщили, что ежегодно проводят 15 тысяч операций, многие из которых спасают жизни людей.