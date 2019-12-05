Названа главная опасность вируса папилломы

Вирус папилломы человека – самая распространённая вирусная инфекция половых путей, которая в 70% случаев вызывает рак шейки матки.

Онколог Андрей Каприн объяснил, чем грозит вирус папилломы и как от него защититься.

Распространенная вирусная инфекция половых путей (ВПЧ) в 70% случаев вызывает рак шейки матки, передают "АиФ".

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Чтобы предотвратить риск развития онкологии, прививку от ВПЧ делают девочкам в возрасте с 9 до 15 лет. Существуют и вакцины, которыми можно прививать до 45 лет.

Кроме того, специалисты уверены, что даже развившиеся предопухолевые заболевания почти всегда можно вылечить.

"Для этого требуется своевременное и адекватное, а в некоторых случаях и хирургическое, лечение. Если пациент уклоняется от посещений доктора, риск возникновения злокачественного процесса крайне велик", - предупредил Каприн.

Специалист напомнил, что обследование шейки матки включает осмотр врача-гинеколога (один раз в год), взятие мазка и цитологическое исследование. Последнее в возрасте от 18 до 64 лет надо проходить один раз в три года.

Ранее ВОЗ заявила о необходимости вакцинации от вируса папилломы человека.