Врачи до смерти закормили пациента через легкие

Состояние больного ухудшалось, 26 ноября он умер.

Врачи из Гонконга по ошибке установили питательную трубку в легкое пациента и погубили его.

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У мужчины были трудности при глотании пищи и десатурация — низкая концентрация кислорода в крови. Врачи должны были провели пациенту через нос в желудок питательную трубку, передает South China Morning Post.

В медучреждении рассказали, что больному каким-то образом удалось вытащить трубку наружу. После ее повторной установки медики сделали пациенту рентген и взяли анализы, никаких отклонений обнаружено не было.

Вечером того же дня и на следующее утро пациента продолжили кормить через питательную трубку. В результате у мужчины остановилось сердце.

Тогда доктора и обнаружили, что трубка была установлена в его левое легкое. Состояние больного ухудшалось, 26 ноября он умер.

Ранее американские врачи провели двойную пересадку легких подростку с повреждением, которые, по их мнению, связаны с вейпингом.