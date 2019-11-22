Четверо из пяти подростков в мире очень мало двигаются - ВОЗ

Подростки в возрасте 11-17 лет ведут сидячий образ жизни, не исполняя необходимого уровня ежедневной физической активности, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Современные подростки во всем мире очень мало двигаются, особенно эта проблема затрагивает девушек. Лишь около 15 процентов из них достаточно двигаются.

Четверо из пяти подростков двигаются недостаточно, утверждается в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в пятницу, 22 ноября, в специализированном научном журнале The Lancet, пишет DW.

Читайте такжеСемейные обеды улучшают успеваемость школьников

Данные ВОЗ основываются на опросах 1,6 миллиона школьников в возрасте от 11 до 17 лет в 146 странах, которые проводились в период с 2001 по 2016 год. Согласно этим исследованиям, в Германии 79,7 процента мальчиков и 87,9 процента девушек ведут недостаточно активный образ жизни.

В исследовании не называются четкие причины, которые объясняли бы такое поведение подростков. Впрочем, по мнению ученых, к снижению уровня физической активности могла привести "электронная революция", которая изменила "двигательный стереотип подростков". Из-за этого они мало двигаются и ведут сидячий образ жизни.

Кроме того, в некоторых странах на поведение подростков сильно влияет ситуация с безопасностью.

"Существуют места, где становится все опаснее находиться на улице и быть там активными. Если снаружи опасно, то подростки начинают реже ходить в школу пешком или меньше кататься на велосипедах", - говорит Лиан Райли, которая участвовала в работе над исследованием.

Согласно рекомендациям ВОЗ, дети и подростки от 5 до 17 лет должны быть активными как минимум 60 минут в день, а если они будут превышать эту норму, то это только пойдет им на пользу. Взрослые от 18 до 64 лет должны быть физически активными минимум 150 минут в неделю или не менее 75 минут в неделю заниматься спортом.