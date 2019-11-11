Врачи нашли тараканов в ухе мужчины, который жаловался на боль

Насекомое залезло в ухо пациента и родило там больше десятка других тараканов.

В Китае мужчина страдал от боли в ухе. А когда он обратился к врачам, те обнаружили у него почти десяток тараканов. 24-летний мужчина, которого называют только Лю, обратился за помощью в больницу в провинции Гуандун на юге Китая.

«Он сказал, что у него сильно болит ухо. Будто что-то скребет или ползает внутри», - рассказал отоларинголог Жон Идзинь из больницы города Саньхе.

«Это создавало большой дискомфорт», - добавил он.

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Как пишет Newsweek, сам пациент рассказывал, что его родственники перед тем светили фонариком в ухо и увидели там большого жука. Врач Жон осмотрел ушной канал мужчины и нашел там взрослого таракана в окружении его новорожденного потомства. Насекомые принадлежали к виду рыжих прусаков. По словам врача, он нашел в ухе мужчины более 10 маленьких тараканов.

«Они уже двигались внутри», - сказал отоларинголог.

Лю рассказал врачам, что оставлял еду возле своей кровати ночью. По мнению доктора Цзянь Тенцзяня, это могло привлечь насекомых.

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Взрослый таракан мог выбрать ухо мужчины как приемлемое для инкубации место. Поэтому он залез внутрь. Медики при помощи пинцета осторожно вынули взрослого таракана и его потомство из уха пациента. В больнице сообщили, что несмотря на чрезвычайный случай, ухо Лю не сильно пострадало. Поэтому ему приписали курс антибиотиков и отправили домой.