Девушка едва не потеряла зрение из-за татуировки (видео)
16:01, 06 ноября 2019Зарубежные новости
84 0
Мастер слишком глубоко вводил краску и повредил зрачок.
Амбер Люк - настоящая фанатка татуировок. На ее теле уже более двухсот рисунков.
Читайте такжеКраски для татуировок содержат примеси, вызывающие рак - исследование
Но когда она решила покрасить глазное яблоко в голубой цвет, чуть не поплатилась зрением, говорится в сюжете ТСН.
Мастер слишком глубоко вводил краску и повредил зрачок. В результате Амбер ничего не видела почти три недели. И когда зрение вернулось, девушка уверенно заявила: тату делать продолжит, поскольку только это помогает ей преодолеть депрессию.
Ранее ученые заявили, что даже чистые иглы для тату-машинок несут опасность для здоровья человека. Так, они могут оставлять в организме металлические частицы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter