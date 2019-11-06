Девушка едва не потеряла зрение из-за татуировки (видео)

Мастер слишком глубоко вводил краску и повредил зрачок.

Амбер Люк - настоящая фанатка татуировок. На ее теле уже более двухсот рисунков.

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Но когда она решила покрасить глазное яблоко в голубой цвет, чуть не поплатилась зрением, говорится в сюжете ТСН.

Мастер слишком глубоко вводил краску и повредил зрачок. В результате Амбер ничего не видела почти три недели. И когда зрение вернулось, девушка уверенно заявила: тату делать продолжит, поскольку только это помогает ей преодолеть депрессию.

Ранее ученые заявили, что даже чистые иглы для тату-машинок несут опасность для здоровья человека. Так, они могут оставлять в организме металлические частицы.