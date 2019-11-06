Назван легкий способ предотвратить смерть

Оказалось, что бег снижал вероятность смерти от любых причин на 27%.

Бег любой продолжительности способствует меньшему риску преждевременной смерти вне зависимости от причин.

Об этом говорится в исследовании международной группы учёных, передает British Journal of Sports Medicine.

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В исследовании учитывались данные 132 тыс. 149 участников. В его течение был зарегистрирован 25 тыс. 951 смертельный случай.

Оказалось, что бег снижал вероятность смерти от любых причин на 27%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 30% и от рака — на 23%. При этом нет значительной зависимости смертности от частоты, продолжительности и темпа бега.

Учёные подчеркнули, что даже небольшая нагрузка в виде бега, например раз в неделю менее часа со скоростью приблизительно 8 км/час, оказывает благотворное влияние на здоровье, а вот более частая физическая активность не приносит дополнительной пользы.

Ранее ученые назвали простой способ, как понизить артериальное давление.