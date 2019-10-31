Пациенту удалили самый длинный в истории зуб (фото)
12:25, 31 октября 2019Зарубежные новости
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Почти четырехсантиметровый зуб удалили пациенту в немецком городе Оффенбахе.
Стоматолог удалил пациенту самый длинный в истории зуб / guinnessworldrecords.com
Стоматолог из немецкого города Оффенбах удалил пациенту зуб длиной 3,7 см и установил мировой рекорд.
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29 октября дантисту Максу Лукасу вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за удаление у человека самого длинного в истории зуба, передает DW.
В 2018 году житель города Майнц обратился в больницу с жалобой на острую зубную боль. Лукас осмотрел больного и обнаружил у него аномально длинный зуб.
Стоматолог потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса.
Ранее в Индии жителю города Сагар удалили роговую кератому, или так называемый "дьявольский рог", размер которого составил более десяти сантиметров.
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