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Пациенту удалили самый длинный в истории зуб (фото)

12:25, 31 октября 2019
Зарубежные новости
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Стоматолог удалил пациенту самый длинный в истории зуб / guinnessworldrecords.com

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29 октября дантисту Максу Лукасу вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за удаление у человека самого длинного в истории зуба, передает DW.

В 2018 году житель города Майнц обратился в больницу с жалобой на острую зубную боль. Лукас осмотрел больного и обнаружил у него аномально длинный зуб.

Стоматолог потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса. 

Ранее в Индии жителю города Сагар удалили роговую кератому, или так называемый "дьявольский рог", размер которого составил более десяти сантиметров.

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