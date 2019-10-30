Ученые прогнозируют новую смертельную угрозу человечеству

Жаркая погода может способствовать недоеданию из-за снижения аппетита и ряда других факторов.

Австралийские ученые пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к росту заболеваний и опасных для жизни состояний, связанных с плохим питанием из-за высокой температуры воздуха.

Исследователи проанализировали данные о ежедневной госпитализации с 2000 по 2015 год, охватывающие 80% населения Бразилии, а также о среднесуточных температурах, передает EurekAlert!.

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Оказалось, что на каждый дополнительный один градус Цельсия в жаркое время года количество случаев попадания в больницы из-за недоедания возрастало на 2,5%. Больше всего от этого страдали люди от 80 лет, а также от 5 до 19 лет.

Жаркая погода может способствовать недоеданию из-за снижения аппетита, отсутствия желания покупать продукты и готовить еду, ухудшения пищеварения. Всего около 15% случаев госпитализации из-за недостаточного питания связаны с высокой температурой воздуха.

Ученые прогнозируют, что изменение климата затруднит доступ к продовольствию по всему миру на 3,2% и приведет к смерти около 30 тысяч человек из-за недоедания к 2050 году.

Ранее в ООН сообщали, что в мире голодает более 11 миллионов людей.