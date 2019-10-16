Россиянка умерла после родов из-за выворота матки

Медики больницы, в которой рожала женщина, рассказывали ее родителям, что крик девушки был слышен на всех этажах.

В одной из больниц Нижних Серег Свердловской области РФ 22-летняя местная жительница Алиса Тепикина родила ребенка и умерла.

К ее смерти привели действия врача, из-за которых произошел выворот матки, сообщает местный сайт E1.

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Следователи установили, что у погибшей была аномалия беременности, которая выявляется во время родов — прикрепление плаценты к стенке матки. В этом случае она должна отделяться вручную под наркозом. Однако принимавшая роды врач не обратила на это внимание и попыталась агрессивно отделить плаценту.

"Полный выворот матки она [врач] неверно приняла за признаки отделения последа и продолжила тянуть, то есть матку приняла за плаценту", - пояснил юрист Вадим Коротаев, который представляет сторону погибшей россиянки в суде.

По данным издания, медики больницы, в которой рожала Тепикина, рассказывали ее родителям, что крик девушки был слышен на всех этажах.

Принимавший роды врач своей вины не признал, обвинительное заключение по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей") передано в прокуратуру.

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