Россиянка умерла после родов из-за выворота матки
В одной из больниц Нижних Серег Свердловской области РФ 22-летняя местная жительница Алиса Тепикина родила ребенка и умерла.
К ее смерти привели действия врача, из-за которых произошел выворот матки, сообщает местный сайт E1.
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Следователи установили, что у погибшей была аномалия беременности, которая выявляется во время родов — прикрепление плаценты к стенке матки. В этом случае она должна отделяться вручную под наркозом. Однако принимавшая роды врач не обратила на это внимание и попыталась агрессивно отделить плаценту.
"Полный выворот матки она [врач] неверно приняла за признаки отделения последа и продолжила тянуть, то есть матку приняла за плаценту", - пояснил юрист Вадим Коротаев, который представляет сторону погибшей россиянки в суде.
По данным издания, медики больницы, в которой рожала Тепикина, рассказывали ее родителям, что крик девушки был слышен на всех этажах.
Принимавший роды врач своей вины не признал, обвинительное заключение по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей") передано в прокуратуру.
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