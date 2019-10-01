В Британии школьница захлебнулась собственной кровью из-за грибка в легких

Врачи поняли, от чего страдала девочка лишь после того, как она умерла.

Девочка-подросток подхватила инфекцию, когда случайно вдохнула споры плесени. По словам ее матери, это привело к тому, что она кашляла до тех пор, пока не захлебнулась собственной кровью и не умерла.

Джейд Ауенс было 14 лет. Она жила в городке Стокпорт в Англии, пишет Newsweek. Все началось с незначительной инфекции в грудной клетке. А уже через три недели после того школьница умерла. Джейд жаловалась на симптомы, похожие на те, которые наблюдаются во время гриппа. Она посетила семейного врача, который выписал ей антибиотики.

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Но на следующий день ее бабушка, которая работала медсестрой, отправила девочку в комнату неотложной помощи после того, как ее дыхание ускорилось, а кожа изменила цвет.

Семья Джейд была удивлена, когда врачи сказали, что у нее был диабет первой группы. Анализы показали, что у нее развился острый кетоацидоз. Это серьезное осложнение диабета, когда тело выделяет слишком большое количество кетоновых тел. Врачи ввели инсулин, но это не дало никакого эффекта. Поэтому было принято решение ввести школьницу в кому с целью спасения ее жизни. Через пять дней Джейд Ауенс проснулась и начала процесс выздоровления, который длился две недели. В это время она оставалась в больнице.

«Это было облегчением», - сказала ее мама по имени Луис.

Но потом однажды утром у девочки начался кашель. Луис приехала в больницу, где врачи ей сказали, что пытаются стабилизировать состояние ее дочери. Через 20 минут после того Джейд умерла. Впоследствии медики выяснили, что она страдала от мукормикоза.

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Это редкое состояние, вызванное определенным видом грибков, которые живут в почвах. В частности, их можно найти в органических материалах, которые распадаются: в животном навозе, листьях, компосте и тому подобное. Такие грибки чаще встречаются в почвах, чем в воздухе. Кроме того, они более активны летом и осенью, а не в зимние и весенние месяцы.

Грибок атаковал иммунную систему девочки, заставив клетки в ее дыхательных путях отмирать. Кровяные тельца в ее горле прорвались наружу, вызвав кровотечение, от которой она умерла.

«Она захлебывалась собственной кровью и пыталась ее откашлять. Это был кошмар, который навсегда останется со мной. Я никогда не забуду, как зашла в комнату и увидела свою дочь всю в крови», - говорит Луис.

Большинство людей неуязвимы к таким грибкам. Но те, чей иммунитет ослаблен, могут вдохнуть споры. Тогда инфекция может начать разрушать легкие и пазухи носа.