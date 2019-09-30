Бактерии способны изменять свою форму, чтобы обмануть антибиотики

Ученые считают, что открытие поможет в борьбе с проблемой устойчивости возбудителей болезней к лекарствам.

Бактерия может менять свою форму, чтобы избежать обнаружения в организме человека, а также действия антибиотиков. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в Nature Communications. Это открытие может помочь в борьбе по крайней мере с одним видом устойчивости к антибиотикам.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что такую устойчивость ВОЗ включила в список наибольших угроз для здравоохранения и безопасности.

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Авторы исследования утверждают, что обнаружили первый случай, когда бактерии меняли свою форму внутри человеческого тела. Они сбрасывали клеточные стенки, которые в первую очередь атакуют несколько видов антибиотиков. Это позволяет патогенам исчезать с «радара», избегая воздействия лекарств. Хотя в таком состоянии иммунной системе человека легче разобраться с ними.

«Мы видели, как в присутствии антибиотиков бактерии меняли свою форму достаточно случайным образом, сбрасывая стенки и пряча их внутри себя», - сказала исследователь Университета Ньюкастла Катажина Мицкевич.

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Человеческое тело не может распознать такие скрытые бактерии, так же как и антибиотики. Свои выводы Мицкевич и ее коллеги сделали после исследования образцов, взятых у пожилых людей, которые страдают от инфекций мочевыводящих путей. 29 из 30 проанализированных образцов содержали бактерии, которые изменили свои формы. Хотя штаммы были очень разнообразными. В частности, такую способность ученые обнаружили у кишечной палочки, энтерококка, ентеробактера и стафилококка.