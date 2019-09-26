Врач объяснил, как правильно использовать дезодорант и антиперспирант

Любое средство необходимо наносить на чистую сухую кожу.

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал, как правильно использовать дезодорант и антиперспирант, чтобы они не нанесли вреда.

По его словам, дезодоранты и антиперспиранты существенно различаются между собой, передают "Новости Ю".

Первые направлены на то, чтобы предотвратить активное размножение бактерий, провоцирующих неприятный запах и применяются при умеренном потоотделении. Вторые способствуют тому, чтобы пот не вырабатывался в принципе, и используются только при избыточном потоотделении.

Читайте такжеНазвана опасность солнцезащитного крема

Дезодорант действует примерно 6 часов. Антиперспирант имеет более длительный эффект, он блокирует выработку пота благодаря солям алюминия. По словам врача, их используют один раз в 3-10 суток, т. е. они не предназначены для ежедневного применения.

Любое средство необходимо наносить на чистую сухую кожу. Если вы походили сутки или двое, а потом решили намазать подмышки дезодорантом, в этом нет смысла, потому что там уже создан настоящий рай для бактерий. Первым делом нужно помыться.

Медик подчёркивает, что наносить средства против пота после эпиляции ни в коем случае нельзя. Должны пройти хотя бы сутки. Когда вы идёте в спортзал, лучше вообще ничем не пользоваться, кроме мыла и воды.

Наличие волос в подмышечных впадинах создаёт отличные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, их активного роста, а значит, увеличивает запах пота.

Ранее врачи предупредили, что популярные летом маски из овощей и фруктов не приносят никакого эффекта, они могут навредить вашему здоровью.