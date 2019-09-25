Японский хрен "разбил" сердце пожилой женщине

Женщина прошла лечение в кардиоцентре и спустя месяц полностью выздоровела.

На свадьбе в Израиле пожилая женщина по ошибке съела целую ложку острой японской приправы васаби (ее готовят из корневища растения под названием эвтрема японская, часто называемого японский хрен), спутав ее с авокадо.

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Эта ошибка вызвала у пенсионерки синдром разбитого сердца – кардиомиопатию такоцубо, сообщает журнал BMJ Case Reports.

"Через несколько минут она неожиданно ощутила сдавливание в районе груди, распространившееся на руки и продолжавшееся несколько часов", - говорится в сообщении.

Боль постепенно уменьшалась, и женщина обратилась к врачам лишь на следующий день с жалобами на слабость и общий дискомфорт. Тогда ей поставили диагноз — кардиомиопатия такоцубо, или синдром разбитого сердца. Это заболевание вызывается сильным стрессом и характеризуется снижением сократимости сердечной мышцы.

Женщина прошла лечение в кардиоцентре и спустя месяц полностью выздоровела.

Ранее ученые выяснили, что без физических нагрузок человеческое сердце приобретает черты обезьяньего.