Врачи перепутали пациенток и сделали аборт не той

Медсестру и врача наказали за такую ошибку.

В Южной Корее врачи ошиблись пациенткой и сделали аборт не той женщине.

Пациентка из Вьетнама пришла в больницу в Сеуле на шестой неделе беременности. Ей прописали уколы и направили в процедурную, передает The Korean Herald.

Читайте такжеУченые заявили, что половине стран мира грозит сокращение населения

Врач и медсестра медучреждения решили, что женщина пришла на аборт. Они даже не уточнили имя пациентки и не спросили, на какую именно процедуру она записана.

Женщине вкололи анестетик и отправили на аборт. О последней процедуре пациентка узнала только на следующий день, когда у нее началось кровотечение. Она обратилась в клинику, где ей заявили, что беременность прервана.

Женщина обратилась в полицию - против медсестры и врача открыли дело по статье о халатности.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире каждый год 25 миллионов женщин прибегают к "подпольным" абортам.