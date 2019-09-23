Без физических нагрузок человеческое сердце приобретает черты обезьяньего - ученые

Биологи сравнили сердца людей и наших ближайших родственников, обнаружив ряд отличий, которые, однако, исчезают без достаточных тренировок на выносливость.

Выносливости человеческого тела помогает целый ряд адаптаций, и одно из ключевых — уникальное строение сердца. Так, ученые из Университета Британской Колумбии сравнили форму и производительность сердца у горилл, шимпанзе, а также представителей четырех групп людей: бегунов на большие дистанции; спортсменов, играющих в американский футбол; крестьян, занимающихся «натуральным» хозяйством, и обычных горожан, ведущих малоактивный образ жизни.

Результаты своих наблюдений исследователи представили в статье в журнале PNAS, передает Naked Science.

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Авторы отмечают, что гориллы и шимпанзе в целом ведут не слишком подвижную жизнь и много спят, хотя способны к невероятным для нас вспышкам активности и силы. Их сердца адаптированы к подобным нагрузкам: они обладают толстыми мышечными стенками и округлой формой. Человеческое сердце более вытянуто — прежде всего за счет увеличенного левого желудочка, который прокачивает по телу насыщенную кислородом кровь.

Кроме того, с каждым ударом человеческое сердце слегка закручивается, что позволяет прокачивать больше крови при каждом сокращении, а также больше набирать ее в желудочек при расслаблении между ними. По cловам ученых, сердца обезьян к такому неспособны, в результате их возможности перекачивать кровь довольно ограничены. Зато они лучше адаптированы к резким вспышкам активности и работе при повышенном давлении крови.

Сердца людей, не привыкших к физическим нагрузкам, постепенно теряют многие «человеческие черты», становятся более округлыми и закручиваются во время работы не так заметно, как у шимпанзе. Более того, такие эффекты обнаружились и у футболистов, годами тренировавших взрывную силовую производительность: мышечные стенки их сердца становятся толще, однако адаптации, связанные с выносливостью, проявляются слабее.

Ранее ученые выяснили, что чрезмерное употребление соли может оказывать негативное влияние на сердце и сосуды.