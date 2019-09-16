Названа неожиданная опасность парацетамола

Причины связи между парацетамолом и гиперактивностью авторы не исследовали.

Исследование с участием 12 тысяч матерей показало, что прием парацетамола во время беременности статистически связан с повышенным риском развития гиперактивности и дефицита внимания у детей.

Самый сильный эффект был у детей в возрасте от трех до семи лет, но к подростковому периоду исчезал. Результаты исследования описаны в журнале Paediatric and Perinatal Epidemiology, передает N+1.

Авторы статьи проанализировали данные этих женщин и их детей в поисках связей между приемом парацетамола и состоянием здоровья детей, данные о которых продолжали собирать еще на протяжении 17 лет их жизни. Среди собранной информации были данные физиологических и психиатрические тестов, а также показатели когнитивных навыков. Всего ученые проанализировали 135 показателей.

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Оказалось, что из 135 параметров с приемом парацетамола статистически связаны 12, которые были признаками гиперактивности или дефицита внимания. Особенно сильно синдром гиперактивности и дефицит внимания проявлялся после того, как дети пошли в школу, как показали опросы учителей. При этом у девочек корреляция была слабее, чем у мальчиков — если у первых эффекты проявлялись до семи лет, то у вторых до девяти. К 15 годам никакой статистической связи между приемом парацетамола и гиперактивностью или недостатком внимания уже не было.

Причины связи между парацетамолом и гиперактивностью авторы не исследовали. Неизвестно осталось и то, влияет ли прием парацетамола матерью на успеваемость детей более старшего возраста и на здоровье взрослых. Тем не менее, авторы исследования призывают к большей осторожности при приеме лекарств по время беременности.

Парацетамол — широко распространенное обезболивающее, которое не противопоказано при беременности (после I триместра). Но в научной литературе есть сведения о связи приема парацетамола во время беременности и повышенным риском развития астмы и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Ранее ученые выяснили, что если аспирин принимают относительно здоровые люди, то он приносит им больше вреда, чем пользы.