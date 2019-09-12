Обнаружена опасность заменителей мяса

Исследователи отмечают, что заменители мяса могут содержать слишком много жира и сахара.

Заменители мяса могут быть опасны для здоровья. Эти продукты, как правило, содержат слишком много соли, сахара и жира.

Об этом говорится в исследовании австралийских ученых, опубликованном на сайте Института всемирного здравоохранения имени Джорджа.

Читайте такжеНазван ряд "опасных" продуктов

Как установили исследователи, во время производства заменители мяса подвергаются значительной обработке и содержат большое количество соли.

"В одной порции таких продуктов как растительные бекон, гамбургеры и сосиски, а также веганских пирогов содержится до половины дневной нормы соли", - говорится в отчете.

Также исследователи отмечают, что заменители мяса могут содержать слишком много жира и сахара.

Во время исследования ученые тщательно изучили 560 продуктов, заявленных как альтернатива мясу. Они выяснили, что наибольшее количество соли содержит растительный бекон (2 г соли на 100 г продукта), за ним следуют вегетарианский фалафель и растительные колбасы (1,3 г соли на 100 г продукта).

Ранее эксперты назвали девять продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке.