Ученые назвали простой способ, как продлить жизнь
17:20, 23 августа 2019Зарубежные новости
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Вышло еще одно исследование, доказывающее пользу физической активности.
C помощью физических нагрузок можно сократить риск смерти / zeenews.india.com
Британские ученые выяснили, что самым оптимальным методом на пути к долголетию являются регулярные физические нагрузки.
Об этом говорится в их исследовании, опубликованном на British Medical Journal.
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В такие методы входит занятие спортом, долгие пешие прогулки и даже такой вид активности, как уборка квартиры.
Ученые установили, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73%.
Исследование также показало, что риск преждевременной смерти значительно повышается, если человек проводит более девяти часов в сидячем положении.
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