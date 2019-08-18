В Казахстане женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
07:58, 18 августа 2019Зарубежные новости
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Редкий в медицинской практике случай объясняется двойной маткой роженицы.
Шансы на рождение живого ребенка при двойной матке составляют один на 50 миллионов / иллюстрация УНИАН
Жительница казахстанского города Уральск, 29-летняя Лилия Коновалова родила близнецов – дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца.
Об этом сообщает РИА Новости.
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Девочка родилась в перинатальном центре Уральска на сроке 25 недель, а через два месяца и 16 дней родился ее младший брат. Вес девочки при рождении составлял 850 граммов, рост - 42 сантиметра. Мальчик ростом 50 сантиметров весил 2,9 килограмма.
Редкий в медицинской практике случай объясняется анатомической особенностью организма роженицы - двойной маткой. Как отмечается в сообщении Минздрава Казахстана, шансы на рождение живого ребенка при двойной матке составляют один на 50 миллионов.
Как сообщал УНИАН, в Польше впервые родилась шестерня детей. Это произошло в Кракове в университетской больнице.
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