В Казахстане женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Редкий в медицинской практике случай объясняется двойной маткой роженицы.

Жительница казахстанского города Уральск, 29-летняя Лилия Коновалова родила близнецов – дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Девочка родилась в перинатальном центре Уральска на сроке 25 недель, а через два месяца и 16 дней родился ее младший брат. Вес девочки при рождении составлял 850 граммов, рост - 42 сантиметра. Мальчик ростом 50 сантиметров весил 2,9 килограмма.

Редкий в медицинской практике случай объясняется анатомической особенностью организма роженицы - двойной маткой. Как отмечается в сообщении Минздрава Казахстана, шансы на рождение живого ребенка при двойной матке составляют один на 50 миллионов.

Как сообщал УНИАН, в Польше впервые родилась шестерня детей. Это произошло в Кракове в университетской больнице.