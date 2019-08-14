Маски из овощей и фруктов могут быть опасны для здоровья

В интернете огромное количество рецептов и видеоуроков, но стоит хорошо подумать, прежде чем пользоваться такими масками.

Популярные летом маски из овощей и фруктов не приносят никакого эффекта, они могут навредить вашему здоровью.

Об этом предупреждает косметолог и врач-дерматолог Амина Бердова, передает ЮФ.

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Достаточно популярно летом использовать маски из овощей и фруктов. В интернете огромное количество рецептов и видеоуроков, но стоит хорошо подумать, прежде чем пользоваться такими масками. Многие обещают, что можно избавиться от пигментных пятен, подтянуть кожу лица и бороться с морщинами простыми народными способами. Но никто не говорит, что можно навредить коже, получить дерматит и ожоги.

Дерматолог отметила, что кожа - это барьер между организмом и окружающей средой. Чтобы получить витамины из фруктов и овощей, их нужно вводить подкожно, а при использовании обычных масок эффекта нет. Все фрукты и овощи способны вызвать аллергическую реакцию, например, благодаря маске из помидоров можно получить достаточно серьезные ожоги.

Ранее ученые из Университета Калифорнии предупредили: девочки-подростки, пользующиеся дешевой косметикой, подвергаются воздействию канцерогенов.