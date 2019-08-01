В Бангладеше от "лихорадки жирафов" умерло 14 человек

С начала текущего года количество зарегистрированных в стране случаев заражения лихорадкой денге уже превысило 15 тысяч.

В Бангладеше распространяется эпидемия лихорадки денге, известной также как "лихорадка жирафов". Эпидемия унесла жизни не менее 14 человек.

По последней статистике правительственного ведомства Бангладеш, с начала текущего года количество зарегистрированных в стране случаев заражения лихорадкой денге уже превысило 15 тысяч, сообщает "Синьхуа".

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В Институте эпидемиологии, исследования и контроля заболеваний Бангладеш сообщили, что в 63 из 64 уездах страны зафиксированы случаи заражения этим заболеванием. По официальным данным, в течение 24 часов с 15:00 29 июля по 15:00 30 июля на территории страны были зарегистрированы 1335 новых стационарных больных лихорадкой денге.

По сообщениям местных основных СМИ, с начала года более 40 человек погибли от эпидемии денге. Между тем в ведомстве здравоохранения сообщили, что с января текущего года от лихорадки денге умерли 14 человек.

В 2018 году в стране были зафиксированы более 10 тыс. случаев заражения этим заболеванием, из них 26 оказались смертельными.

Как сообщал УНИАН, ученые в Китае почти полностью уничтожили самого опасного в мире комара, который является переносчиком многих болезней, в том числе лихорадки денге.

Справка УНИАН. Лихорадка денге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром. В небольшом количестве случаев заболевание перерастает в тяжелую лихорадку денге, приводящую к кровотечению, низкому уровню тромбоцитов и "утечке" плазмы крови, или синдрому шока денге, где возникает опасно низкое кровяное давление.