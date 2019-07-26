Ученые разработали нанороботов, которые могут помочь в борьбе с раком

Микроскопические сферы из металлического магния способны доставлять лекарства в разные участки организма с помощью внешнего управления.

Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали «роботизированные» системы, которые могут перемещаться внутри человеческого тела и управляться снаружи.

Новая разработка ученых из Калтеха позволяет на шаг приблизиться к мечте о нанороботах, излечивающих болезни изнутри, сообщает Naked Scince.

Новая разработка представляет собой микроскопические сферы из металлического магния, покрытые тонкими слоями золота и парилена — полимера, устойчивого к перевариванию человеческим организмом. Слои оставляют круглую часть сферы открытой, как иллюминатор. Открытая часть магния реагирует с жидкостями в пищеварительном тракте, образуя небольшие пузырьки. Поток пузырей действует как струя и продвигает сферу вперед, пока она не сталкивается с соседней тканью.

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Сами по себе магниевые сферические микророботы, способные масштабироваться, могут быть интересными, но не особо полезными. Чтобы превратить их из новинки в средство доставки лекарств, ученые внесли некоторые изменения.

Во-первых, они внедрили слой лекарства между индивидуальной микросферой и слоем парилена. Затем для защиты микророботов от агрессивной среды желудка их обволокли микрокапсулами из парафина. На этом этапе сферы способны переносить лекарства, но все еще не обладают способностью доставлять их в нужное место.

Для этого исследователи использовали фотоакустическую компьютерную томографию — метод, задействующий импульсы инфракрасного лазерного света для анализа внутренней среды организма. Эти два нововведения позволили ученым контролировать движение микросфер по организму и следить за ними в режиме реального времени.

Таким образом, эти сферы могут добираться до опухолей и локально воздействовать на раковые клетки.

Как сообщал УНИАН, ученые Каролинского института в Швеции на протяжении 35 лет исследовали более миллиона пациентов. В ходе экспериментов было установлено, что люди с I группой крови наименее подвержены раковым заболеваниям.