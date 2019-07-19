Ученые объяснили, о чем свидетельствуют морщины на лбу в молодом возрасте

Первые морщины обычно возникают на лице после 30 лет, когда в коже снижается выработка белков коллагена и эластина. Исследования показывают, что некоторые такие морщины сигналят о серьезных болезнях.

Так, согласно данным, полученным учеными из Университета Вирджинии (США), морщины на лице, отчетливо проступающие после 30 лет, могут свидетельствовать о возможном неалкогольном ожирении печени (жировой гепатоз).

Исследователи установили, что накопление жира в печени ассоциируется с дефицитом белка ламина. Его дефицит обусловливает и увядание кожи, ее ускоренное старение и морщинистость, передает MedikForum.

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Способ восполнять нехватку ламина еще не придуман, ученые лишь тестируют пока экспериментальные технологии на животных. Но для лучшей защиты печени и улучшения ее функций специалисты советуют включать в рацион питания яблоки, авокадо и грейпфруты.

Также представители науки получили данные о том, что морщины на лице могут сигналить о развитии сердечно-сосудистых нарушений.

Авторы этой работы отмечают, что кровеносные сосуды лба из-за небольшого размера особенно чувствительны к образованию бляшек, и сильно выраженные морщины на лбу возникают из-за атеросклероза, сосудистого заболевания, при котором на внутренних стенках артерий откладываются холестериновые бляшки. На фоне атеросклероза значительно повышается риск инфаркта или инсульта.

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