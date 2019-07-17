Корейские ученые поделились секретом долголетия и молодости
По данным более 5000 научных исследований были обнаружены до этого неизвестные возможности женьшеня. Так экстракт этого корня способен оказывать позитивное влияние на организм человека.
Результаты исследований показали, что спустя 8 недель использования красного корейского женьшеня повышается либидо у мужчин, нормализуется эрекция и подвижность сперматозоидов, таким образом устраняется проблема эректильной дисфункции.
Кроме того, экстракт корейского женьшеня воздействует на иммунитет человека, а именно его повышение, способствует активной борьбе с вредоносными бактериями и вирусами. Такой эффект обеспечивает большое количество гинсенозидов, активных действующих веществ женьшеня, которые, кроме других действий, обладают иммуномодулирующей активностью, укрепляя и улучшая иммунитет человека.
Поэтому также важно включить этот корень в свой рацион людям, которые часто болеют в осенне-зимний период. Чай с женьшенем, конфеты или цельные слайсы из этого корня должны быть неотъемлемым элементом вашей аптечки.
В последние несколько лет, корейский женьшень становится все популярнее в украинской медицине. Врачи все чаще стали прописывать этот корень своим пациентам как в рамках курса лечения, так и для профилактики.
Владимир Коршняк, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, врач-невропатолог:
“На протяжении последнего года прописываю своим пациентам красный корейский женьшень. Хоть он и не имеет возрастных ограничений, но больше всего он полезен тем украинцам, которые ведут активный образ жизни, уделяют большую часть времени работе. А это предприниматели, бизнесмены, маркетологи, IT специалисты и менеджеры. За один курс лечения (3-6 месяцев) удавалось избавиться от проблем с потенцией у мужчин, вылечить бессонницу, улучшить общее состояние организма и повысить иммунитет."
Более того, клинические исследования, проводимые в 15 госпиталях Кореи показали, что красный женьшень значительно уменьшает утомляемость у онко-пациентов, которые проходят курс химиотерапии. Согласно результатам, у пациентов, принимавших женьшень, как усталость, так и индекс боли уменьшались на ряду с улучшением аппетита и общего состояния при регулярном употреблении женьшеня. Это доказывает, что красный корейский женьшень способен бороться с приступами усталости, хроническим упадком сил и даже бессонницей.
На медицинской конференции, организованной представительством Korea Ginseng Corp. в Украине, которая состоялась 27 июня в Киеве, Jae-Youl Cho,профессор кафедры биотехнологической инженерии в Университете Sungkyunkwan сказал:“Красный женьшень помогает снять стресс и уменьшить усталость, подавляя действие свободных радикалов в клетках мозга и других органах, а также помогает предотвратить рак и различные вирусные заболевания, активируя макрофаги, ответственные за иммунные функции “и добавил,” научно доказано, что корейский красный женьшень превосходно повышает иммунитет современных людей”.
Компания Korea Ginseng Corp. занимается изучением и производством красного корейского женьшеня уже на протяжении 120 лет, экспортируя свою продукцию в 40 стран мира, а торговая марка CheongKwanJang является брендом корейского женьшеня №1 в мире. Ученые не отрицают тот факт, что в скором времени красный корейский женьшень сможет полноценно заменить “львиную долю” препаратов на фармацевтическом рынке. Поскольку уже сейчас он входит в состав многих лекарств, направленных на повышение иммунитета. Но они до сих пор не способны в полной мере заменить использование женьшеня в чистом виде.
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