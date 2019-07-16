Названа неуязвимая для рака группа крови

Выяснилось, что наименьшее число заболевших столь опасным заболеванием среди тех людей, у которых I группа крови.

Ученые Каролинского института в Швеции на протяжении 35 лет исследовали более миллиона пациентов. В ходе экспериментов было установлено, что люди с I группой крови наименее всего подвержены раковым заболеваниям.

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Что касается людей с другими группами крови, то ученые пришли к выводу, что люди, у которых II группа крови, чаще всех болеют раком желудка, передает MedikForum.

А обладатели III и IV групп крови чаще всех болеют раком поджелудочной железы, говорят исследователи.

По словам ученых, основные причины развития раковых опухолей – это алкоголь, употребление табака, а так же противовоспалительные нестероидные препараты.

Ранее японские ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском смерти.