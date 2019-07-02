Смартфоны могут сделать человека горбатым — ученые

Ученые полагают, что причиной появления горбов является избыточное использование смартфонов.

Ученые из Квинслендского университета в ходе изучения 218 рентгеновских снимков людей в возрасте от 18 до 30 лет обнаружили, что у многих из них из-за смартфонов развиваются горбы.

41% снимков позволял предположить о начале патологического разрастания в основании черепа, где происходит его соединения с шеей, передает MedikForum.

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Когда шея постоянно наклонена, то вес головы, который составляет, в среднем, 4-5 кг, переносится с костей позвоночника на мышцы задней части головы и шее. Из-за и хронической перегрузки может начать образовываться горб, как полагают ученые. Речь идет о разрастании, которое в медицине называется затылочным наружным выступом. Обычно его обнаруживают у людей пожилого возраста в результате десятилетий избыточного давления на скелет.

Однако современная мода на разного рода смартфоны и мобильные телефоны привела к тому, что это образование стало возникать гораздо раньше. Сегодня скелетно-мышечный дегенеративный процесс может стартовать с самого раннего возраста, как рассказывают авторы исследования.

Для того, чтобы предотвратить эти негативные явления, нам надо реже пользоваться смартфонами.

Ранее ученые выяснили, что под влиянием ночного света (от мобильного телефона или ноутбука) ускоряется образование метастатического рака молочной железы в костях.