Смартфоны способствуют появлению шипов на черепе - ученые

В среднем длина наружного затылочного выступа у современного человека составляет уже 2,6 см, что существенно больше, чем, например, в 1996 году.

На черепах людей, отдающих много времени на «общение» с мобильником, появляется новая анатомическая структура – костный шип на затылочном выступе.

По данным исследования, проведенного австралийскими учеными из University of the Sunshine Coast, сегодня у людей от 18 до 30 лет людей все чаще можно встретить костные шипы на черепах, пишет MedikForum.

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По словам экспертов, количество людей с костными шипами в области затылка существенно увеличилось за последние десять лет. Предварительно в рамках исследования специалисты изучили результаты обследований более тысячи черепов людей возрастом от 18 до 86 лет. Появление костных шипов на черепах они связывают с привычкой людей пользоваться гаджетами.

Ученые поясняют, что современные люди стали много времени проводить, склонив голову и глядя вниз – на экран смартфона или другого устройства. Такое положение головы становится дополнительной нагрузкой для мышц, соединяющих шею с затылком. В ответ на постоянное напряжение мышц, сухожилий и других соединительных тканей на черепе начинают формироваться новые выросты, которые расширяют площадь крепления мышц, обеспечивая им большую плотность и силу.

"В среднем длина наружного затылочного выступа у современного человека составляет уже 2,6 см, что существенно больше, чем, например, в 1996 году. Подобное изменение формы черепа - результат "ручной технологической революции". Со временем, если человечество не выпустит смартфоны из рук, он закрепится как постоянный признак человеческого вида", - заявили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что под влиянием ночного света (от мобильного телефона или ноутбука) ускоряется образование метастатического рака молочной железы в костях.