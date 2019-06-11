Организм стареет из-за "зомби"-клеток — ученые (видео)

С возрастом количество "старых" клеток возрастает.

Ученые доказали, что зомби-клетки виноваты в том, что мы стареем. А значит, можно продлить человеку возраст, лишив организм таких "уставших" жителей.

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Удачный эксперимент провели на старых мышах, у которых в результате отросла шерсть и улучшились все жизненные показатели. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Ученым удалось повлиять на организм старого грызуна таким образом, что у того начали отрастать мех, восстановилась скорость передвижения и аппетит. Все - благодаря уничтожению "зомби-клеток", "старых", не способных делиться", - рассказали журналисты.

С возрастом количество "старых" клеток растет, они распространяют вокруг себя молекулы, которые подавляют остальные клетки, как результат - весь организм стареет.

Ранее ученые назвали ускоряющий старение в шесть раз фактор. Это - напряженная работа и обучение, которое увеличивает уровень стресса в организме.