Курить не бросите: ученые опровергли миф об электронных сигаретах

Исследования показывают, что большинство людей используют электронные сигареты наряду с обычными сигаретами, а не в качестве их замены.

Попытки бросить курить с помощью электронных сигарет неэффективны.

Об этом сообщило Европейское респираторное общество, ссылаясь на результаты более сотни исследований, передает Naked Science.

По словам авторов доклада, предположения о том, что курильщики не могут или не хотят бросать курить не верны, и на самом деле большинству из них не нравится быть зависимыми от никотина. Ученые также заявляют об отсутствии доказательств того, что электронные сигареты более эффективны, чем специальные лекарства или заменители никотина.

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Кроме того, несколько независимых исследований показывают, что большинство людей используют электронные сигареты наряду с обычными сигаретами, а не в качестве их замены.

Авторы доклада предупреждают, что электронные сигареты и системы нагревания табака служат еще одним примером давно сложившейся тактики продажи так называемых более безопасных продуктов, чтобы не дать курильщикам бросить вредную привычку и сделать курение более социально приемлемым.

По словам ученых и врачей, несколько исследований подтверждают, что электронные оказывают краткосрочное токсическое воздействие на здоровье. Влияние альтернативных способов доставки никотина не до конца изучено, но есть данные о том, что дым от электронных сигарет потенциально усиливает окислительный стресс, повышает вероятность воспалений, инфекций, вызывает изменения в дыхательных путях.

Как сообщал УНИАН, курение сигарет без фильтра связано с повышением риска развития рака легких на 40% по сравнению с курением сигарет с фильтром.