Названы опасные для людей на диете перекусы

Если вы хотите похудеть, воздержитесь от употребления сухофруктов.

Большинство из нас мечтает сбросить несколько лишних килограмм.

Поэтому эксперты составили перечень продуктов, которых следует избегать в моменты обострения голода, пишет MedikForum.

Арахисовое масло. Очень популярный десерт и топпинг, который содержит множество калорий. Две столовых ложки арахисового масла содержат почти 200 калорий. Не самый разумный выбор для тех, кто хотел бы сбросить вес.

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Сухофрукты. Довольно большое количество людей считают эти продукты полезными для здоровья. В них действительно много ценных нутриентов, но также и много калорий. Если вы хотите похудеть, воздержитесь от употребления сухофруктов.

Гранола. Популярное в США блюда для завтрака, представляющее собой смесь плющеного овса с добавками коричневого сахара. Однако в полчашке этого продукта 240 калорий, 47 г углеводов и 12 г сахара. Однозначно ее не следует употреблять тем, кто хотел бы похудеть.

Орехи. В них содержатся ценные для здоровья жирные кислоты Омега-3 и белки, но орехи очень калорийны. Употребляйте всего несколько штук в день.

Хлопья для завтрака. Опять-таки, они заслуженно считаются полезными для здоровья. Но очень часто в этих хлопьях полно орехов и сухофруктов, а об их влиянии на талию сказано выше.

Ранее американские ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форрест заявили о том, что средиземноморская диета является способом "питаться очень много и при этом не толстеть".